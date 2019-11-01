Розведення сил у Золотому майже завершено. Територія перебуває під контролем МВС, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, на якому етапі перебуває розведення в районі Золотого.

"Зараз вже майже воно завершено і повністю територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", - сказав Загороднюк.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

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