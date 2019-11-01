Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, - Кулеба

"Під час візиту Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням перейти на новий рівень співпраці та надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Також програма передбачає: розширене співробітництво у сфері розвідки; надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі НАТО або в структурах НАТО.

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Віцепрем'єр наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ).

"Ми дуже сподіваємося, що альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.