Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.11.19 14:10

Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, - Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей.

Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, - Кулеба

"Під час візиту Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням перейти на новий рівень співпраці та надати Україні статус учасника партнерства розширених можливостей", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Також програма передбачає: розширене співробітництво у сфері розвідки; надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі НАТО або в структурах НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко. ВIДЕО

Віцепрем'єр наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ).

"Ми дуже сподіваємося, що альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100