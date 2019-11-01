"Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі

Близько тисячі власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення вийшли мітингувати під Офіс Президента України. Пайовики закликають владу скасувати мораторій на землю і надати їм право самостійно розпоряджатися власним майном, повідомляє УНІАН.

Акція, яка зібрала власників земельних паїв з різних регіонів України, пройшла на підтримку законопроекту, що передбачає запуск в Україні вільного обігу землі до 1 жовтня 2020 року.

Він дозволить українцям реалізувати свої права на продаж землі.

"Я вже не в тому віці й не в тих силах, щоб обробляти землю самотужки, й щоб якось заробити, маю здавати її в оренду, однак тих грошей, що отримую раз на рік, ледве вистачає на місяць життя. Сподіваюсь, що коли відкриється ринок землі, вартість моїх паїв зросте і я зможу їх продати", – розповідає Віктор Дорогань, учасник акції з Полтавщини. Його думку поділяє й Маргарита з Хмельницького, роздратована тим, що власники машин і квартир можуть їх продати і придбати щось інше, а власники землі не мають такого права. "У мене є півтора гектара землі, які залишилися мені в спадок. Я проживаю в обласному центрі, у той час як ділянка розташована в області, куди мені навідуватися проблематично. Для мене це тягар. Та якби я мала змогу цю землю продати, то отримала б можливість за виручені кошти закрити свій кредит", – розповідає Маргарита. Обурюються мітингарі й через ідею проведення в Україні земельного референдуму.

"Чого це долю мого майна мають вирішувати всією країною? Чому "тьотя" на підборах, яка працює в офісі, а поле бачить виключно з вікна свого авто, коли їде за місто, отримує право дозволяти чи забороняти мені розпоряджатися моєю власністю! Що вона знає про мої проблеми? Що гроші потрібні мені на лікування, а моїм дітям на навчання. Хочу сама розпоряджатися своєю землею!", – гнівається Надія з Чернігівщини.

На переконання Дмитра Ливча, голови громадської організації "Асоціація вільних землевласників", яка виступила організатором заходу, питання скасування земельного мораторію набуло неабиякої гостроти й створило таку напругу у суспільстві, що вирішувати його потрібно негайно. "Ймовірно 25 років тому рішення поділити землю колгоспів між їхніми членами було єдиним правильним, однак час сплив. Відбулася зміна поколінь, й сьогодні ми маємо ситуацію, коли землею володіють одні, а обробляють її інші. Відтак землевласники закуті не завжди прийнятними умовами орендарів та низькою вартістю оренди", – підсумував він.

Нагадаємо, в Україні продовжується активна підготовка до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. 18 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроект №2178-10, який дає можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави. Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни. Також він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад. Щороку ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд як за рахунок продажу, так і за рахунок оренди землі. Уряд запустив інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні питання із земельної реформи в Україні й відкриття ринку землі.