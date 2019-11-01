Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву фракції "Голос", "Європейської Солідарності" і "Батьківщини" оголосив нардеп Сергій Рахманін з трибуни парламенту.

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"Вчорашній виступ Богдана Яременка з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу, і заяви, які можна трактувати, як погрози журналістам, є неприйнятними і неприпустимими, і тому спільна точка зору трьох фракцій: поставити перед Верховною Радою питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка на чолі такого важливого комітету, як Комітет з питань зовнішньої політики. Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради, належно оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки. Щиро сподіваюся, знаючи Богдана Володимировича достатню кількість років, що він не чекаючи оцінки колег сам зробить необхідний і єдино правильний у цій ситуації крок", - сказав він.

Як пізніше повідомив Рахманін у кулуарах парламенту, до заяви трьох фракцій також приєдналася "Опозиційна платформа - За життя".

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.