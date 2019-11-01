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01.11.19 14:44

Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн

Міністр економіки склав п’ятірку міст України за рівнем середньої зарплати.

Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн. Міністр економічного розвитку і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував у Facebook порівняльну таблицю, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ

Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн 01

"Де набільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4 та 5 місця (майже однакові зарплати) )", - написав Милованов.

За даними Державного комітету статистики, у другому кварталі середня зарплата в Маріуполі становила 17 114 грн, тоді як у Києві - 15 561 грн.

Однак пропозиції із зарплати на сайті вакансій відрізняються: Маріуполь уже на п'ятому місці з 9500 грн.

За даними Держстату, у вересні середня заробітна плата в Україні становила 10 687 грн, що на 1,4% більше, ніж у серпні і на 18,2% - у річному вираженні. У регіональному розрізі найбільші зарплати й надалі отримують жителі Києва - в середньому 15 600 на місяць. Найменша середня зарплата на Буковині - 8340 грн в місяць.

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