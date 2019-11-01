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01.11.19 14:54

Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що він і міністр оборони Андрій Загороднюк не зможуть зустрітися з партнерами України в Північноатлантичному альянсі цього року, оскільки "ці засідання все ще заблоковані угорською стороною".

Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи результати вчорашнього засідання Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У зв'язку з тим, що досі не вирішена ситуація з угорською стороною, наші засідання на рівні президента, прем'єр-міністра і міністра були заблоковані. Ні я, ні Андрій Загороднюк не можемо зустрітися з нашими партнерами в Альянсі. Цього року ми не зможемо зустрітися, тому що ці засідання все ще заблоковані угорською стороною", - сказав він.

Міністр оборони Загороднюк додав, що минулого тижня він був у Брюсселі на зустрічі міністрів країн НАТО. "Це та сама зустріч, в якій нашу участь блокувала Угорщина. Наша делегація там була як учасник комісії НАТО-Афганістан", - сказав він.

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Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, при цьому представникам нацменшин дозволяється викладання частини предметів рідною мовою.

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