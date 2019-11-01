Питання газового контракту з Росією буде порушено на зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

"Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи. Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років минуло. Будемо підписувати новий 10- річний контракт", - сказав Пристайко журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на питання, чи буде тема газового контракту порушена на зустрічі лідерів нормандського формату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На уточнювальне питання, чи буде контракт підписаний саме на зустрічі лідерів, Пристайко сказав, що ні.

При цьому міністр зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату наявна з 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"