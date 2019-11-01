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01.11.19 15:24

Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про виплату Росією репарацій після деокупації Донбасу "екстремістською".

Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський РБК.

При цьому вона додала, що, можливо, Криклій, не розуміє значення слова "репарації".

"Якщо ж термін був використаний свідомо, то заява не тільки нерозумна, але й екстремістська", - вважає вона.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після деокупації Донбасу РФ має виплатити Україні репарації. Саме на ці кошти можливе відновлення регіону.

Міністр зазначив, що без доступу до окупованої території складно говорити про необхідні кошти на відновлення цього регіону, оскільки потрібно провести ревізію та аудит.

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