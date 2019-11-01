"Місцеве самоврядування - це не вертикаль влади. Не може бути "своїх" мерів", - Філатов

На ці та інші питання у своєму інтерв'ю ZN.UA відповідає мер Дніпра Борис Філатов.

"Зараз сформувалася така ситуація у владі, коли є монобільшість, у якої в руках усі важелі впливу, — заявляє Борис Філатов. — Ніхто зараз не заважає новій владі займатися основними історичними викликами, які стоять перед країною, — війною, економікою, тарифами. Але одна річ — говорити про них під час виборчої кампанії, коли ти хочеш сподобатися всім, і зовсім інша — відповідати на них тепер. Тому у влади виникла спокуса призначати ворогів і мати під рукою людей, котрі виконують роль таких собі громовідводів. Але місцеве самоврядування - це не вертикаль влади. Воно не підкоряється партії, уряду чи президенту".

"Ми хочемо, щоб скрізь були наші мери, від "Слуги народу", — приблизно таке посилання. Я, знову ж, не посилатимуся на прізвища людей, які нам це озвучують. За результатами наступних місцевих виборів, проведенням яких нас постійно лякають. Що означає від "Слуги народу"? А що у вас, взагалі, за ідеологія? Крім рейтингу президента країни?". "Але місцеве самоврядування — це не вертикаль влади. — Воно не підвладне партії, уряду або президентові. Не може бути "своїх" мерів, "своїх" місцевих депутатів. Не треба будувати ще одну КПРС чи Партію регіонів. Ми всі чудово знаємо, до чого це одного разу призвело".

"У нас дуже складна країна. З різними регіонами, політичною історією, світоглядними установками. Тому говорити, що скрізь сидять феодали, неправильно. Десь мер — чотири терміни, а десь — один, як я. І навряд чи варто всіх мастити однією чорною фарбою", - сказав мер Дніпра.

Детальніше читайте в матеріалі Інни Ведерникової "Борис Філатов. Міст" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Повну відеоверсію інтерв'ю з Борисом Філатовим дивіться тут.