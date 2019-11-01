"Слуга народу" обговорить ситуацію з Яременком наступного тижня, - Корнієнко

"У нас буде наступного тижня засідання фракції, ми будемо це обговорювати, якщо до цього не буде якихось дій з цього приводу", - сказав Корнієнко журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що фракція налаштована на роботу і може зібратися наступного четверга - все залежить від графіка роботи комітетів.

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"Настрій у фракції більше про роботу, ніж про з'ясування стосунків", - сказав Корнієнко.

Нардеп також зазначив, що фракція - це не правоохоронні органи, може тільки провести політичну розмову з колегами.

Раніше фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" порушили питання про доцільність перебування народного депутата Яременка на посаді глави комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.