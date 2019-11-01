Я спокійно ставлюся до ініціативи своєї відставки і готовий обговорити її в Раді, - Рябошапка

"Насправді, ніякої реакції немає: професійна і спокійна", - сказав Рябошапка журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про те, як відреагував на ініціативу Дубінського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Якщо підписів буде досить, щоб спілкуватися в парламенті на предмет цих підписів, то я прийду в парламент і буду спілкуватися. А поки що навіть немає про що говорити", - додав генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи відома йому причина, з якої в Раді ініціюють його відставку, Рябошапка сказав: "Напевно, хтось не задоволений тим, що ми робимо. Напевно, реформи, які ми зараз проводимо, зачіпають чиїсь інтереси і люди відчувають, що збільшуються ризики для них, тому вони вживають заходів, щоб погані наслідки для них не настали".

Читайте також: Дубінський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко