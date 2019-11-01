Податкова міліція спільно з ГПУ домоглася відшкодування в бюджет понад 11 млн грн несплачених податків від фірми, яка веде інтернет-торгівлю

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Так, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівник одного з підприємств, що займаються інтернет-торгівлею побутовими товарами, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, впродовж липня-листопада 2018 року згадана компанія реалізовувала через інтернет смартфони відомих світових брендів, завезені на територію України за невстановлених обставин. При цьому документально їх придбання відбили у підприємств, які їх не імпортували і не купували. Це призвело до навмисного ухилення від сплати податків.

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Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, несплачені податки і заподіяні державі збитки в сумі понад 11 млн грн відшкодовано в повному обсязі. У зв'язку з цим судом буде розглянуто питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.