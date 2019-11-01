Євросоюз і далі підтримуватиме Україну в процесі реформ, - голова представництва ЄС Маасікас

"Дозвольте мені запевнити вас, що ЄС продовжуватиме підтримку України, щоб всі ваші амбіційні реформи і зусилля нарешті принесли відчутні результати українцям і наблизили Україну до ЄС", - сказав він, виступаючи на конференції "П'ять років боротьби з корупцією: цінності та практики" в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат пояснив, що це буде непросто, однак висловив упевненість в тому, що Україна зі своїм величезним потенціалом досягне успіхів. "Успіх України - це й успіх Європи", - підкреслив Маасікас.

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Що стосується зміни керівництва в інституціях ЄС, він запевнив, що Україна залишиться в центрі уваги Брюсселя, додавши, що кілька хороших друзів України, наприклад, заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович і єврокомісар з питань фінансових послуг Валдіс Домбровскіс, продовжують роботу на своїх посадах.