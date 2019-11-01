У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Якби Україна була членом НАТО, тоді б була задіяна стаття 5 про колективну оборону, і НАТО мало б усіма доступними засобами захищати Україну як одного із союзників. Власне, цього ми стратегічно прагнемо, коли говоримо про членство в НАТО. Але оскільки ми поки що не є членами НАТО, то йдеться лише про те, яку допомогу може надати Альянс для зміцнення сектору безпеки і оборони України. І в цьому плані у нас є абсолютне узгоджене бачення з нашими партнерами", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що НАТО з усіх міжнародних партнерів максимально рішуче і чітко кваліфікує дії РФ і в Криму, і на сході України, як агресію.

За його словами, під час візиту до офісу Північноатлантичної ради українська делегація презентувала 5 стратегічних напрямків, на яких Україна хоче зосередитись у подальшому співробітництві.

Як зазначив Кулеба, для України головне, аби НАТО допомогло їй якнайкраще підготуватись до можливої атаки.

"Мета зараз дуже проста – оскільки ви не можете, умовно кажучи, за нас воювати, то допоможіть нам якомога краще самим підготуватись до можливої атаки", - заявив він.

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