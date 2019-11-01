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01.11.19 17:05

Річна національна програма "Україна-НАТО" буде максимально наближена до ПДЧ: ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що Річна національна програма Україна – НАТО буде максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО.

Річна національна програма "Україна-НАТО" буде максимально наближена до ПДЧ: ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку, - Кулеба

Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ухвалення Річної національної програми на 2020 рік. На початку грудня я буду у Брюсселі презентувати її союзникам. Це документ нової якості, він був повністю підготовлений за методологією, яка використовується в самому НАТО. Ми не женемося в ньому за кількістю заходів, ми надзвичайно важливу увагу приділяємо їхній якості", - зауважив віце-прем'єр.

За словами Кулеби, Річна національна програма Україна – НАТО на 2019 рік передбачає близько 600 заходів, а програма на 2020 рік – більш як 1,1 тис. заходів.

"Ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку", - додав він.

"РНП-2020 буде максимально і за змістом, і за формою наближена до ПДЧ, які отримували інші країни та проходили на шляху до членства в НАТО", - наголосив віце-прем’єр.

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