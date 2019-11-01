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01.11.19 17:04

Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань. ФОТО

1 листопада 2019 року оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України, в результаті реалізації оперативної інформації в місті Краматорськ затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "Донецької народної республіки".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 36-річний українець, у червні 2014 року, вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в м.Краматорськ Донецької області. Зі слів затриманого, він перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби.

Поліцейськими внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності". Проводяться подальші слідчі дії. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої".

Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань 01

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