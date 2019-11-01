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01.11.19 17:16

Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Заступник голови АП Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. На думку редакції "Схем" і юристів, таким чином він прямо порушив українське законодавство одразу за декількома статтями.

Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання", - говориться в повідомленні.

Редакція розцінює цю публікацію як прямий тиск на команду "Схем".

"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – заявляють "Схеми".

Юристи заявляють, що оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу.

Сам Портнов у своєму Telegram відреагував і написав таке: "Одіозне Радіо Свобода висловило занепокоєння, що вчора я оприлюднив дані їхнього автомобіля, який нахабно тижнями здійснював за мною незаконні оперативно-технічні заходи. Приношу одіозному ЗМІ свої вибачення за фото їхнього автомобіля і даних водія. Наступного разу ми зробимо його фото з відром на голові. Тисяча вибачень за недопрацювання".

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Портнов оприлюднив персональні дані водія Схем через підготовлюване про нього розслідування 01

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