Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання", - говориться в повідомленні.

Редакція розцінює цю публікацію як прямий тиск на команду "Схем".

"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – заявляють "Схеми".

Юристи заявляють, що оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу.

Сам Портнов у своєму Telegram відреагував і написав таке: "Одіозне Радіо Свобода висловило занепокоєння, що вчора я оприлюднив дані їхнього автомобіля, який нахабно тижнями здійснював за мною незаконні оперативно-технічні заходи. Приношу одіозному ЗМІ свої вибачення за фото їхнього автомобіля і даних водія. Наступного разу ми зробимо його фото з відром на голові. Тисяча вибачень за недопрацювання".

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