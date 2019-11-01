"Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Макаренко зазначив: "Навряд чи, йдучи на кадровий конкурс, Максим Нефьодов припускав, яке клопітне господарство йому дістанеться разом із перемогою.

Після лихоліть перебування у складі недобропам'ятного Мінсдоху, а потім вже майже почилої тієї таки недоброї пам'яті Фіскальної служби, митниця, як державний інститут, втратила практично все. Зруйнована інфраструктура і деморалізовані, демотивовані кадри - ось що дісталося новому керівнику.

З року в рік чиясь рука іноді грубо і брудно, а найчастіше усвідомлено і наполегливо вбивала митну систему країни. У суспільстві створювався образ "тотальної корупції на митниці". Реальна тотальна корупція на кордоні підмінялася образом отакого вселенського "зла" - людей у митних погонах. За цією ширмою дуже зручно ховалися всі реальні кінцеві бенефіціари контрабанди - часто змінювані керівники ДФС, владні політики, силовики всіх мастей.

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Але, після декількох років майже безнадійної боротьби небагатьох "аматорів", уряд Гройсмана (колишньому Прем'єру за це довічний респект) прийняв рішення - повернути країні митницю.

І нарешті прийшов день нинішній, коли нової митниці ще немає, але "рулити" нею вже намагаються всі. І радять всі - від політиків вищого рангу з Печерських пагорбів до дівчат із косметичних салонів. Натовпи "експертів" штурмують інформаційний простір і кабінети головного офісу митниці. Підняла голову шантрапа, яка ще нещодавно нищила митницю, перетворюючи її в корупційну індустрію Януковича. Всі одразу кинулися "допомагати" Нефьодову. І за цією "допомогою", на мій погляд, ховається, як правило, одна ідея - власна користь. Хтось хоче бути красивим на телеекрані, хтось впливовим "на митниці". Занадто добре знаю багато і багатьох, щоб так говорити.

Сказати, що в усьому і завжди підтримую Главу Митної Служби, напевно, буде неправдою. Злюся на колишнє засилля силовиків і слабке протистояння всяким "Бастіонам" і "оперативно-військовим групам" у зонах митного контролю. Не розумію, до чого натовпи лжеекспертів, що кружляють навколо кабінету Глави ДМСУ. Обурююся повільним розгортанням нової штатної структури. Сумніваюся у вдалому підборі майбутніх "переможців" на посади заступників глави митниці. І, звичайно, переживаю за долі тисяч професійних і гідних митників, спостерігаючи, як нечисть потоком пре в штати "Нової митниці", а кадрові співбесіди проводять якісь юнаки та панянки з незрозумілою біографією і повноваженнями. Багато чого не розумію, не згоден, зробив би по-іншому. Але, не факт, що теж би не помилявся і не був би об'єктом докорів і образ. Така вже місія у будь-якого керівника будь-якого відомства. Не бути зручним для всіх.

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Але, вважаю, що стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна. Мінімізація людського фактору під час вирішення питань митного контролю. Позбавлення від участі в ньому силовиків і впливу політичного лобі. Збереження професійних кадрів. Відновлення міжнародного співробітництва. Оновлення та вдосконалення нормативної бази. Налагодження комунікації по вертикалі Мінфін-Мінекономіки-Митна Служба. Відкритість для бізнесу та суспільства. Мені здається, це і багато іншого робиться наполегливо і поступально.

Часу у всіх нас не так багато і всі ми хочемо результату сьогодні і зараз. На мій погляд, головним індикатором правильного, ефективного вектора розвитку митної системи країни будуть найближчі кадрові рішення - призначення керівників митниць. Саме ці люди зроблять або не зроблять головну роботу - формування фундаменту системи - нових митниць.

Сподіваюся, Міністерство фінансів, керівництво ДМСУ зможуть і тут зберегти тренд на позитивні зміни.

Якщо країна хоче бути сильною, вона повинна мати сильну, сучасну, гідну митницю".