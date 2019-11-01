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01.11.19 17:41

"Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко позитивно оцінив напрямок реформ глави Митної служби України Максима Нефьодова.

"Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Макаренко зазначив: "Навряд чи, йдучи на кадровий конкурс, Максим Нефьодов припускав, яке клопітне господарство йому дістанеться разом із перемогою.

Після лихоліть перебування у складі недобропам'ятного Мінсдоху, а потім вже майже почилої тієї таки недоброї пам'яті Фіскальної служби, митниця, як державний інститут, втратила практично все. Зруйнована інфраструктура і деморалізовані, демотивовані кадри - ось що дісталося новому керівнику.

З року в рік чиясь рука іноді грубо і брудно, а найчастіше усвідомлено і наполегливо вбивала митну систему країни. У суспільстві створювався образ "тотальної корупції на митниці". Реальна тотальна корупція на кордоні підмінялася образом отакого вселенського "зла" - людей у митних погонах. За цією ширмою дуже зручно ховалися всі реальні кінцеві бенефіціари контрабанди - часто змінювані керівники ДФС, владні політики, силовики всіх мастей.

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Але, після декількох років майже безнадійної боротьби небагатьох "аматорів", уряд Гройсмана (колишньому Прем'єру за це довічний респект) прийняв рішення - повернути країні митницю.

І нарешті прийшов день нинішній, коли нової митниці ще немає, але "рулити" нею вже намагаються всі. І радять всі - від політиків вищого рангу з Печерських пагорбів до дівчат із косметичних салонів. Натовпи "експертів" штурмують інформаційний простір і кабінети головного офісу митниці. Підняла голову шантрапа, яка ще нещодавно нищила митницю, перетворюючи її в корупційну індустрію Януковича. Всі одразу кинулися "допомагати" Нефьодову. І за цією "допомогою", на мій погляд, ховається, як правило, одна ідея - власна користь. Хтось хоче бути красивим на телеекрані, хтось впливовим "на митниці". Занадто добре знаю багато і багатьох, щоб так говорити.

Сказати, що в усьому і завжди підтримую Главу Митної Служби, напевно, буде неправдою. Злюся на колишнє засилля силовиків і слабке протистояння всяким "Бастіонам" і "оперативно-військовим групам" у зонах митного контролю. Не розумію, до чого натовпи лжеекспертів, що кружляють навколо кабінету Глави ДМСУ. Обурююся повільним розгортанням нової штатної структури. Сумніваюся у вдалому підборі майбутніх "переможців" на посади заступників глави митниці. І, звичайно, переживаю за долі тисяч професійних і гідних митників, спостерігаючи, як нечисть потоком пре в штати "Нової митниці", а кадрові співбесіди проводять якісь юнаки та панянки з незрозумілою біографією і повноваженнями. Багато чого не розумію, не згоден, зробив би по-іншому. Але, не факт, що теж би не помилявся і не був би об'єктом докорів і образ. Така вже місія у будь-якого керівника будь-якого відомства. Не бути зручним для всіх.

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Але, вважаю, що стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна. Мінімізація людського фактору під час вирішення питань митного контролю. Позбавлення від участі в ньому силовиків і впливу політичного лобі. Збереження професійних кадрів. Відновлення міжнародного співробітництва. Оновлення та вдосконалення нормативної бази. Налагодження комунікації по вертикалі Мінфін-Мінекономіки-Митна Служба. Відкритість для бізнесу та суспільства. Мені здається, це і багато іншого робиться наполегливо і поступально.

Часу у всіх нас не так багато і всі ми хочемо результату сьогодні і зараз. На мій погляд, головним індикатором правильного, ефективного вектора розвитку митної системи країни будуть найближчі кадрові рішення - призначення керівників митниць. Саме ці люди зроблять або не зроблять головну роботу - формування фундаменту системи - нових митниць.

Сподіваюся, Міністерство фінансів, керівництво ДМСУ зможуть і тут зберегти тренд на позитивні зміни.

Якщо країна хоче бути сильною, вона повинна мати сильну, сучасну, гідну митницю".

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