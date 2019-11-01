Електронні учнівські квитки в Києві запустять у грудні, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"У нас впроваджений електронний квиток, ним вже користуються кияни. Пільговики користуються карткою киянина. Наші учні також є пільговиками, ми вже створили реєстр учнів. 24 жовтня Київрада проголосувала зміни до програми "Турбота". Таким чином ми маємо можливість починати вже випускати картки учня", - сказав Назаров.

Він повідомив, що наступного тижня у мобільному додатку Kyiv Smart City з'явиться можливість у батьків замовити картку учня.

"Картка учня буде оранжевого кольору, з іншого боку буде фотографія дитини, дані про те, де вона навчається. Таким чином батьки зможуть замовляти ці картки, і з грудня ми почнемо їх масово випускати. Ми плануємо протягом двох, максимум трьох місяців всім учням, це більше 300 тисяч, видати такі картки", - розповів він.

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За його словами, саме батьки будуть замовляти картки, а отримуватимуть їх у школі. "Це буде безліміт, вони зможуть скористатися як наземним, так і підземним транспортом. Також батьки зможуть відстежити, де дитина сьогодні їздила", - повідомив Назаров.

У майбутньому учнівський е-квиток буде інструментом для користування електронним учнівським кабінетом із онлайн-щоденником та завданнями. Також із його допомогою школярі отримуватимуть обіди у їдальнях.

У березні 2020 року планують випустити 100% електронних учнівських квитків.