Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в Генеральній прокуратурі РФ.

"Заступник генерального прокурора затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь у нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, вчинена з метою ускладнення міжнародних відносин)", - сказали в російському відомстві.

За даними слідства, в червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Верховної Ради України, "спільно з невстановленими особами з числа активістів української націоналістичної організації "Правий сектор", чию діяльність заборонено на території РФ, узяв участь у нападі на російське посольство, розташоване в Україні в м. Києві".

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При цьому, вважають у Генпрокуратурі РФ, метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Росії з Україною та іншими державами.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.