Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Співробітники главку К СБУ ліквідували злочинний механізм неврахованого виробництва та реалізації підакцизних товарів - дизельного пального і бензину в Черкаській області.

На виробничих потужностях ТОВ "Альтернатив енерджі сорсес компані" і ТОВ "Енергетична альтернатива-7", де офіційно виробляють паливо, виготовлялися невраховані бензин і дизельне пальне. Після чого паливо переправлялася на складські приміщення в місті Кременчук, а звідти, без оплати акцизних зборів прямувало на АЗС у 8 областях.

1 листопада було проведено три обшуки в м. Мерефа Харківської області і м. Сагайдак і Кременчук Полтавської області на заводах, де вироблялося паливо і в офісних приміщеннях.

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Були вилучені документи і чорнові записи про нелегальну діяльність.

За попередніми підрахунками в 2019 році ділки реалізували близько 20 тисяч тонн пального, в результаті чого, тільки як несплачені акцизи, державі було завдано збитків у розмірі 5 млн євро.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури.











