Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ і крупнокаліберних кулеметів;

- неподалік від Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:

- поблизу Майорського - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік від Луганського - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів", - сказано в повідомленні штабу.

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"Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.



