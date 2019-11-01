Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко відвідав захисників, що проходять реабілітацію. Героїчна цілодобова праця колективу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону відома всій Україні. Я не раз чув на фронті слова подяки лікарям. Не так давно до наших спеціалістів приєдналися канадські медики, щоб консультувати тих, хто проводить операції найскладнішим пацієнтам з фронту.



Щасливий сьогодні провідати наших захисників. Радий, що вони сповнені сил та оптимізму. Це, як кажуть лікарі, – запорука скорішого одужання. Говорили з хлопцями про розведення військ. Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, яку наші бійці захищають ціною життя та здоров'я.



Низько вклоняюся воїнам, що зберегли Україну. Та щиро вдячний українським лікарям, які піклуються про наших Героїв".

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