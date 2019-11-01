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01.11.19 20:24

В Одесі співробітник СБУ упіймався на вимаганні 35 тис. грн. ФОТО

Оперативники управління внутрішньої безпеки СБУ в Одесі викрили у вимаганні співробітника спецслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В Одесі співробітник СБУ упіймався на вимаганні 35 тис. грн 01

Встановлено, що співробітник СБУ разом зі спільником вимагали понад 35 тис. гривень від місцевої мешканки за сприяння в поверненні автомобіля, вилученого співробітниками поліції, і гарантували нібито невтручання правоохоронців в її підприємницьку діяльність.

Співробітники СБУ задокументували перерахування на банківську картку спільника авансу в розмірі більш ніж 15 тис. гривень. Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження, відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

Обом підозрюваним оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 190 (шахрайство) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

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