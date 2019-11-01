Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Стеценко зазначив: "Друган пана Зеленського пан Сивохо зневажливо висловився щодо "войовничої меншості" як за його оцінкою маргінального прошарку на користь нібито більшості, яка за мир з агресором і окупантом.

Він або тупий, або цинічне промосковське брехло, і я думаю, що мабуть друге.

Тому що протистояння йде не між "більшістю", яка "за мир" і меншістю, готовою воювати за свою землю і за незалежність своєї країни.

Більшість вона взагалі не має ніякого впливу на прийняття рішень, вона завжди і всюди йде туди, куди її ведуть. Хто сильніший, за тим і йде більшість.

Протистояння у нас між тими, для кого свобода і гідність є головними невід'ємно пов'язаними цінностями, і між тими, для кого такими головними цінностями є особистий успіх, власний комфорт і задоволення.

Пан Сивохо з других. Як і більшість зеленої команди. З тих, хто втече від безпосередньої загрози або стане на коліна, але не візьмуть зброю і не битимуться до кінця. З тих, хто використовує ту більшість як матеріал для себе, для свого успіху і добробуту. І в цьому він тотожний всім тим, хто в Україні правили до зелених.

Лише одного пан Сивохо і такі як він не враховують, того, що ми, стійка меншість, ніколи не схилимося під цих ділків, як не схилялися до них ні під Порошенка, ні під Авакова, ні під кого з попередників. І під Московію не схилимося ні за яких умов. Ми знаємо, що не завжди вирішують гроші і хуцпа, бувають часи, коли вирішують зброя, сміливість і честь.

Ми знаємо, що рабів до раю не пускають".

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