Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах

Про це він сказав в інтерв'ю гендиректору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, обвинуваченому в державній зраді і сепаратизмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами під час перебування в СІЗО в Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії. Колишній бойовик повідомив, що вони запропонували йому захист у разі надання свідчень.

"Вони пропонували програму захисту свідків, пропонували громадянство і будиночок в Голландії...", - стверджує Цемах.

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Також Цемах додав, що відмовився від пропозиції через свій "патріотизм".

У той же час він підтвердив, що під час операції з його затримання в Сніжному українські силовики були обстріляні з мінометів.

"З того боку здійснили мінометний обстріл. Сказали, будуть кидати п'ять мін. Мене почали везти в колясці, вони чомусь кинули шосту. Я кажу, напевно, одразу прикопайте", - розповів Цемах.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.