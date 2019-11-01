НАЗК завершило отримання доступу до всіх реєстрів та баз даних, необхідних для автоматизованої перевірки декларацій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Таким чином, НАЗК має затверджені протоколи про доступ до всіх 16 реєстрів і баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.

Для здійснення автоматизованої перевірки даних у деклараціях НАЗК підготувало і ввело в січні 2019 року спеціальну програму - систему логічного й арифметичного контролю. Зміни до Закону "Про запобігання корупції", які набрали сили 18 жовтня, забезпечили НАЗК автоматизованим доступом до реєстрів.

Декларації, які автоматично визначаються системою як такі, що мають найбільші корупційні ризики, потрапляють у так звану "червону зону" для проходження процедури повної перевірки. Це переважно декларації осіб, які обіймають відповідальне або особливо відповідальне становище.

"Ранжування декларацій системою логічного й арифметичного контролю здійснюється повністю автоматично і без втручання працівників НАЗК, що повністю виключає корупційну складову", - наголошується в повідомленні.

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