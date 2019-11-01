Розслідуванням смерті підлітка, знайденого на залізничних коліях у Прилуках, займатиметься Головне слідче управління Нацполіції, - глава НПУ Клименко

Про це голова Національної поліції України заявив сьогодні, 1 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій НПУ.

"Максимально об‘єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставим кращим слідчим центрального апарату. Тож завтра усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників", - зазначив Ігор Клименко.

Окрім того, наказом голови Національної поліції начальника Прилуцького відділу поліції відсторонено від виконання службових обов‘язків.

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Нагадаємо, увечері 29 жовтня 14-річного Дениса Чаленка виявили мертвим на залізничних коліях у Прилуках. За офіційною інформацією ГУ НП в області, підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці, і його збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка". Школяр 9-го класу однієї з місцевих шкіл загинув на місці від тілесних ушкоджень. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування. Батьки не вірять в офіційну версію слідства, говорять про вбивство і вимагають всебічного розслідування цієї справи.