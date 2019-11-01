Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв. ВIДЕО

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ.

"Уздовж державного кордону в межах проведення Операції Об'єднаних сил справді присутні військові частини Російської Федерації. Їхня кількість відома, про нього повідомляли громадськості", - сказав він.

За словами Наєва, ці підрозділи відбувають бойову службу на ротаційній основі, змінюючи один одного.

"Безпосереднього накопичення, тобто, створення потужного наступального угруповання на даний час немає. Проводиться ротація, прибуває один підрозділ, який змінює інший в умовах бойової служби", - пояснив Наєв.

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Заступник начальника Генштабу додав, що 15 обстрілів на добу, про які до цього говорив ведучий - "не є критичними". "Вони в межах загальної щоденної обстановки, яка має місце в районі проведення ООС", - додав він.

Наєв уточнив, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії значно зменшилася, а превалюють нечасті обстріли з мінометів.

Що стосується Золотого, то всі обстріли там здійснювалися за межами зони розведення сил і засобів, додав він.