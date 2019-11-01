Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ"

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином Бутусов відреагував на слова Шуфрича про те, що ОБСЄ не зафіксувала приналежність воюючих на Донбасі окупаційних військ Росії.

"Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ. Не знає, що це - громадянська місія, що вона не має повноважень перевіряти приналежність тих чи інших формувань на окупованій території. Тому і не може навіть встановити, чиї це війська. У них немає такого завдання", - сказав Бутусов.

Він підкреслив, що члени місії ОБСЄ часто вказують, що їх не допускають на певну територію невідомі озброєні люди.

Читайте також: США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі

"На жаль, дуже шкода, що ви - народний депутат - і не користуєтеся українськими джерелами, не спілкуєтеся з ОБСЄ, а просто повторюєте московську пропаганду з телевізора російського. Дуже шкода", - додав Бутусов.