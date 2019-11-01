Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.11.19 22:49

Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 1 листопада, Федеральний суд США розпорядився, щоб Державний департамент оприлюднив деякі деталі дзвінка 25 липня між президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Повідомляється, що розпорядження окружного судді США Крістофера Купера у Вашингтоні зобов'язало Держдепартамент до 22 листопада передати документи американській наглядовій групі, яка раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічні записи.

У Держдепартаменті заявили, що ці свідчення "можуть містити додаткову інформацію крім транскрипції самого дзвінка".

Суддя, зі свого боку, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

Читайте також: Тиск Трампа на Україну почався ще кілька років тому, - Washington Post

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100