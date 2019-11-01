"Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед ми зараз говоримо про якийсь шлях, який розблокує доступ до так званого нормандського формату. ... Якщо ми говоримо, що потрібно було зробити Україні для того, щоб прийти до нормандського формату - потрібно було зробити 3 речі. Всі 3 речі фактично зроблені, крім ще одного розведення. І ось після цього настане нормандський формат", - сказав він.

Арахамія вважає, що у світі немає жодної людини, яка могла б компетентно відповісти на запитання про те, що буде відбуватися після зустрічі в нормандському форматі.

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"Зараз передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно що ворожити на кавовій гущі. Мені здається, немає сенсу це обговорювати. Потрібно обговорювати цей тактичний крок (розведення сил. - Ред.)", - підкреслив Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" додав що, на його думку, успіх розведення в Станиці Луганській підвищує ймовірність успішного розведення і в Золотому.