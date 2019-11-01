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01.11.19 23:42

Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці

Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року вже відвідали 107 тисяч осіб.

Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Найбільша кількість відвідувачів приїжджають із-за кордону - майже 80%. Країни-рекордсмени: Велика Британія - 15 738 осіб, Польща - 9 378, Німеччина - 7 826, США - 5 580, Чехія - 4 063. З України Зону відчуження відвідало 22 468 осіб.

Факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів, в Держагентстві називають ведення електронного пропуску для відвідування, створення додаткової інфраструктури і підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO "Чорнобиль".

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