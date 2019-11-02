Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;

- біля Талаківки - зі стрілецької зброї;

- неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

- двічі біля Водяного, що на Приазов'ї, - зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Мар'їнки - із СПГ і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:

- біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

- двічі поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, зі стрілецької зброї;

- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - із великокаліберних кулеметів;

- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів.

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"Вчора, 1 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.