Фінляндія відстоюватиме продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Хаавісто

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Візит розпочався зі спільного вшанування пам’яті захисників України від російської агресії та покладання квітів до Стіни пам'яті.

Пристайко переконаний, що поїздка Пекки Хаавісто до зони проведення ООС дозволить збагнути масштаби втрат України та страждань цивільного населення від тривалої російської агресії. Глава МЗС Фінляндії наголосив на налаштованості Фінляндії як країни, яка головє в Раді ЄС, відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії. Також він запевнив, що Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає спробу незаконної анексії Криму.

Читайте також: Сподіваємося на санкції великих західних країн після дозволу Данії будувати "Північний потік-2", - Коболєв

Обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Вадим Пристайко підкреслив зацікавленість України у залученні передових технологій усфері енергоефективності, утилізації відходів та управління лісовими ресурсами.

Міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області і запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проєкту на сході України в рамках відбудови Донбасу.

З 1 липня до 31 грудня 2019 року Фінляндія головує в Раді ЄС.