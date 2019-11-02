В Інституті раку прокоментували проведений МОЗ аудит

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомила директорка Національного інституту раку, хірург-онколог вищої категорії і доктор медичних наук Олена Колесник, коментуючи опубліковані 25 жовтня на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України результати внутрішнього аудиту, проведеного відповідно до доручення заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука.

Необґрунтовано великий залишок препарату "Метотрексат-Тева", який виявили аудитори, Колесник пояснила службовою недбалістю головного лікаря Національного інституту раку Безносенка А.П., який підписував заявку на придбання препарату, поки Колесник була на лікарняному.

"Цю заявку було підготовлено головним лікарем Національного інституту раку Безносенком А.П. Оскільки формування заявок на придбання або отримання медичних препаратів здійснюється з урахуванням кількості використання препаратів за минулий рік, а згідно бухгалтерським обліком, у 2018 році було використано загалом 545 флаконів препарату "Метотрексат" (50 мг), то, з огляду на вищесказане, в діях Безносенка вбачаються ознаки службової недбалості", - зауважила Колесник, додавши, що наразі зазначені дії головного лікаря є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, фігурантом якого він є, адже згідно зі своєю посадовою інструкцією головний лікар відповідає за подачу заявок.

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У майбутньому, за словами Колесник, щоб цього уникнути, адміністрацією НІР був розроблений план введення системи автоматизації обігу медичних препаратів і витратних матеріалів, який є частиною проєкту автоматизації та комп'ютеризації установи.

Говорячи про успіхи установи, Колесник зауважила, що попри небажання МОЗ України та Кабінету Міністрів попередньої влади здійснювати реальні реформи у Національному інституті раку вже розпочато проведення аутологічних трансплантацій для дорослих (без додаткового фінансування, за рахунок внутрішніх резервів).

"Також на базі НІР створено і функціонує Національний канцер-реєстр із міжнародним визнанням. На пострадянському просторі це єдиний подібний реєстр за своєю повнотою та завершеністю. Він "тримає руку на пульсі" захворюваності українців на злоякісні новоутворення. Відповідно до еталонних вимог міжнародних організацій IARC, IACR та ENCR, які виконав Національний канцер-реєстр, ВООЗ включила Україну до видань Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III) та ECIS - European Cancer Information System (2018)", - додала Колесник.

За її словами, наразі команда фахівців та науковців Національного інституту раку працює над новою національною стратегією реформування онкологічної галузі.

"Але для її впровадження та реалізації необхідна передусім політична воля та фінансові інвестиції з боку держави, а також підтримка медіа та суспільства загалом", - резюмувала Олена Колесник.