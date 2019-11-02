Для жорсткіших санкцій щодо РФ потрібні "очевидні нові причини", - президент Фінляндії Нііністе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи відносини своєї країни з РФ.

За словами Нііністе, він зустрічається і розмовляє з Путіним "щонайменше раз на рік".

"Бували роки, коли ми зустрічалися частіше. Загалом ми дивилися один одному в очі, напевно, більше десяти разів, - зазначив Нііністе. - Але майте на увазі, що за останні роки я зустрічався з китайським президентом Сі Цзіньпіном, з американськими президентами Дональдом Трампом і Бараком Обамою приблизно так само регулярно, як і з Путіним".

Однак Фінляндія принципово підтримує санкції Євросоюзу щодо Росії, нагадав Нііністе, хоча і контактує з РФ, а також має з нею спільний кордон, який щодня перетинають сотні людей в обидва боки.

"Хочу згадати один важливий епізод. Коли з’явилася новина про те, що росіяни анексували Крим, це була субота. Вже наступного дня, в неділю, Фінляндія засудила дії Росії. Ми завжди займали принципову позицію щодо санкцій Євросоюзу стосовно Росії", - нагадав фінський президент.

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"У наших відносинах є нормальні речі. Проте ми від самого початку заявили, що засуджуємо політику Росії (в Криму і на Донбасі. - Ред.). Звичайно, нам можуть сказати: ось Фінляндія просто виконує політику щодо Росії, яку визначає Брюссель. Але Фінляндія - член Євросоюзу і теж бере участь у рішеннях ЄС щодо Росії", - додав Нііністе.

Він також зазначив, що з усіх країн ЄС саме Фінляндія найбільше страждає від російських контрсанкцій, однак має намір зберігати політику щодо РФ "доти, доки росіяни не змінять свою поведінку".

"Думаю, обмін військовополоненими між Україною і Росією - важливий крок для обох сторін", - підсумував лідер Фінляндії.

Він додав, що для жорсткіших санкцій потрібні "очевидні нові причини".

"Якщо щось таке трапиться, то так (підтримуємо. - Ред.), а поки ми зберігаємо статус-кво, причин збільшувати санкції немає. Треба подивитися, як буде розвиватися нинішня ситуація", - вважає фінський президент