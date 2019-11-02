"Називали мавпою": семикласниця вистрибнула з вікна школи в Києві через цькування з боку однокласників. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор", про це стало відомо зі слів тітки школярки Катерини і батьків учнів школи №173.

У родині говорять, що Ангеліна могла вистрибнути з вікна школи через булінг, якого зазнавала в стінах навчального закладу.

За словами мами одного з учнів, Ангеліна систематично зазнавала булінгу з боку своїх однокласників. Дівчинка - мулатка. І через колір її шкіри підлітка в школі називали "мавпою". Батьки додали, що вчителі знали про расистські образи на адресу Ангеліни, проте жодним чином не реагували на ситуацію. Тепер же, на їхню думку, адміністрація школи робить все можливе, щоб "не виносити сміття з хати", і заявляє про проблеми в родині самої школярки.

Фото: "Інформатор"

Тітка Ангеліни Катерина також підтверджує версію про булінг. Вона розповіла, що дівчинку неодноразово ображали через кольор її шкіри. Вона додала, що була дуже здивована, коли на сторінках деяких ЗМІ прочитала про те, що Ангеліна нібито вистрибнула з вікна через те, що її батьки розлучаються. Катерина підтвердила, що батьки дитини справді розлучилися. Ось тільки це було близько 8 або навіть 9 років тому, і зараз це вплинути на дівчинку жодним чином не могло. Крім того, за словами Катерини, її брат (батько дівчинки) працює архітектором, а з мачухою у Ангеліни були хороші стосунки. Загалом дівчинка жила в цілком благополучній родині.

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Вона додала, що Ангеліна дуже переживала не через розлучення батьків, яке відбулось дуже давно, а через тиск однолітків і глузування над нею. За словами Катерини, дівчинка не хотіла ходити до школи і неодноразово казала, що там їй не подобається. Лише, на жаль, рідним вона не пояснювала, у чому саме справа. Тітка дівчинки каже, що перед тим, як здійснити такий жахливий вчинок, Ангеліна запитала своїх однокласників: "Якщо я вистрибну з вікна, ви теж будете сміятися?"

Катерина побоюється, що адміністрація школи всіляко намагатиметься зам'яти ситуацію і переводитиме стрілки на батьків і сім'ю дитини, знімаючи з себе всю відповідальність. Вона підкреслила, що з усіма учнями сьомих класів уже "провели роботу". Дітям нібито сказали, аби відповідали слідчим, що Ангеліна дружила з усім класом і жодних конфліктів всередині колективу і випадків булінгу не було.

Журналісти "Інформатора" спробували поспілкуватися з адміністрацією школи. Але, на жаль, нам не вдалося зв'язатися з в.о директора школи №173. Ступак Тетяна Анатоліївна настільки не хотіла спілкуватися з представниками преси, що попросила охоронця буквально силою виставити журналістів за двері, тому достовірна думка керівництва з приводу цієї ситуації нам невідома.

Наразі дівчинка перебуває в "Охматдиті". Її стан лікарі оцінюють як стабільно-важкий. У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забій легенів і черепно-мозкова травма. Лікарі кажуть, що ще рано робити якісь прогнози, але продовжують робити все можливе, щоб повернути дитину до повноцінного життя.

Станом на 30 жовтня на тлі численних запалень у Ангеліни спочатку була температура 38,7, тепер тримається на рівні 38,2. Їжа поки що не засвоюється. У легені поставили новий дренаж, вони вже дихають синхронно. Триває процес виведення з глибокої сну, з'являються міміка і дрібні рухи. Активний збір коштів на лікування постраждалої дівчинки триває. Кожен може допомогти Ангеліні одужати, реквізити її батька можна знайти тут.