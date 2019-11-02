Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань. ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Підлітка знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Ніч він провів у знайденому покинутому будинку, грівся біля самостійно розведеного багаття. Наразі стан його здоров'я цілком задовільний, він із батьками повертається додому.

Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, в поліцію вчора близько 16:00 повідомили його батьки. За їхніми словами, хлопець брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.

До пошуків хлопця було залучено особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів і відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції, нацгвардійців, співробітників ДСНС. Правоохоронцям активно допомагали жителі навколишніх сіл, райцентру, мисливці, єгері, працівники аграрних підприємств і всі небайдужі.

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"Працівники поліції дякують всім небайдужим людям, хто брав участь у пошуках підлітка: жителям міста і навколишніх сіл, керівникам органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, адміністрації Реутинського аграрного ліцею, приватним підприємцям, аграріям і особливо мисливцям і єгерям. Лише завдяки об'єднаним зусиллям пошуки хлопця закінчилися успіхом", - сказано в повідомленні.