Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів "шалавами"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у коментарях під своїм постом у соцмережі "Фейсбук" про складання повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

Один із коментаторів під постом Яременка написав: "Весь час думав, що дипломати старої школи мають бути трошки розвідниками. Бачу, що помилявся. Навіть діти знають, що більшість шалав працюють на спецслужби або готові це зробити".

На що народний депутат від СН відповів: "Я просто не думав, що шалавам акредитацію у ВРУ дають".

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в тіндері (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

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