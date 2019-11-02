В Україні немає серйозної епідемії дифтерії, все під контролем, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС Україна.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. Минулого року було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон - це і була потреба України у сироватці.

Цього року ми маємо 200 флаконів, ще додатково 150 чи 170 нам передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100 теж як допомогу нададуть посольства, якщо буде така потреба. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки. І цієї кількості ліків достатньо", - сказала Скалецька.

Також вона зазначила, що сироватку застосовують лише для тих, хто захворів.

"Ліки розподілено в регіонах, і області обмінюються між собою", - повідомила Скалецька.

За словами глави МОЗ, на Закарпатті лише минулих вихідних 3,5 тис. осіб вакцинували.

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"Ми маємо зробити все, щоб запобігти захворюванню. Робота проводиться і з губернаторами, і з департаментами охорони здоров'я, інформаційні кампанії запускаються. Кількості вакцин досить, щоб підняти рівень вакцинації. Якщо у вашого сімейного лікаря немає вакцин, це означає, що десь не спрацювала місцева влада - обласна державна адміністрація, департаменти охорони здоров'я. У регіони вакцини розвезли, області мали передати далі на установи. Якщо не передали, це також означає, що головний лікар не подбав, не звернувся, не запитав, чому не передали. Була інформація про відсутність вакцин у деяких районах Київської області, але це питання ми моніторимо і контролюємо.

Я сподіваюся, що в регіонах ми будемо бачити динаміку збільшення вакцинації. Якщо її не буде, то я вже потім буду говорити з губернаторами", - додала Скалецька.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Україні є 6 млн 800 доз вакцини від дифтерії для всіх вікових категорій. Також є 189 флаконів протидифтерійної сироватки; протягом листопада в Україну буде доставлено ще 150 флаконів сироватки. Також 100 флаконів сироватки надасть як гуманітарну допомогу посольство Індії в Україні.

Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.