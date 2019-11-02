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02.11.19 13:27

Редакція "Схем" розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск, але не планує припиняти розслідування, - Седлецька

Редакція програми "Схеми" розцінює публікацію заступником глави АП президента-втікача Януковича Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем".

Редакція "Схем" розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск, але не планує припиняти розслідування, - Седлецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька. Наводимо її пост повністю.

"Після повернення Андрія Портнова до України з травня поточного року журналіст програми "Схеми" Mykhailo Tkach досліджує вплив і зв'язки колишнього чиновника з новою українською владою.

31 жовтня Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі звернувся до Михайла Ткача та програми "Схеми", опублікувавши персональні дані водія нашої знімальної групи - повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом повідомлення Портнова з детальними персональними даними, захищеними законом, поширив у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

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Як очевидно із самого поста, Андрій Портнов, публікуючи персональні дані особи, усвідомлював, що це учасник знімальної групи програми "Схеми", а також те, що журналіст програми Михайло Ткач готує про нього журналістське розслідування.

Андрій Портнов і раніше публічно визнавав у своєму телеграм-каналі, що знає і розуміє, що саме журналіст Михайло Ткач готує про нього матеріал, для зйомок якого Михайло протягом останніх місяців використовує одні й ті ж самі автомобілі редакції.

Тому редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем".

Редакція вважає дослідження зв’язків і впливу Андрія Портнова суспільно важливою інформацією, а особу Андрія Портнова публічною.

Тому ми не плануємо припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб".

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