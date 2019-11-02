"Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар написала на сторінці у фейсбуці, коментуючи нещодавнє повідомлення заступника глави АП президента-втікача Януковича Андрія Портнова.

"Цікаві часи. Проти Софії Федини порушують кримінальну справу за фразу "він же не безсмертний" і "може прилетіти".

А в цей же час Портнов погрожує всім журналістам "Радіо Свобода" як публікацією всіх даних, так і "відром на голові"...

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І як тут із підставами для кримінальної справи?

Для всіх, хто погано знає сучасну історію України, тільки нагадаю: погрози саме журналістам і активістам мають погану практику реалізовуватися на практиці..."

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