Тісна співпраця України з Грузією та Румунією допоможе стримати РФ "від ухвалення жахливого рішення", - генерал Ходжес

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" в кулуарах Львівського безпекового форуму висловив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Ходжес.

"Що стосується членства в НАТО, то ми хочемо, щоб це відбулося. Я не знаю коли, але з часом це буде. Тому важливою складовою безпеки є міцні двосторонні відносини між Україною і США, Румунією, Туреччиною, Грузією", - сказав Ходжес.

Він закликав Україну "завжди робити все можливе для самозахисту".

"Україні важливо тісно співпрацювати з двома сусідами - Грузією та Румунією - над поліпшенням збору розвідувальних даних, раннього попередження, співпраці військово-морських сил. Це допоможе стримати Росію від ухвалення жахливого рішення", - зазначив генерал-лейтенант, коментуючи слова ексглави МЗС Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

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Як повідомлялося, ексміністр закордонних справ України Клімкін 31 жовтня заявив, що "абсолютно впевнений", що Росія вдарить по півдню України.

Проте міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував цю інформацію. "Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Зараз у нас такої інформації немає", - запевнив міністр. Він зазначив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.