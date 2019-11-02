Маючи контроль над Чорним морем, РФ контролює весь регіон. Потрібно відновлювати український флот, - начальник штабу ВМС Тарасов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Андрій Тарасов, віцеадмірал, начальник штабу-перший заступник командувача ВМС України.

"Ми в спадок від Радянського Союзу вважали море якимсь бар'єром. Але зокрема в країнах НАТО море сприймається як шлях, можливість реалізації свого потенціалу де завгодно, в будь-який час, в тому числі біля берегів противника", - зазначив він.

Віцеадмірал акцентував увагу на зростаючу активність Росії в Чорному морі.

Також читайте: НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО Ілдем

"Маючи контроль над Чорним морем, Росія має контроль над всім регіоном. Це загроза не тільки Україні, це загроза і для Туреччини, і Болгарії і Румунії. Це ж відбувається і в Балтійському морі", - додав він, наголосивши на важливості відновлення українського флоту.

Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі взяли участь понад 200 експертів і чиновників з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Читайте также: Запад должен противостоять захвату украинских кораблей Россией, - генерал-лейтенант армии США Ходжес