За результатами опитування про кабінет платника податків проаналізували понад 1000 коментарів. Будемо думати, - Дубілет

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет написав на сторінці в фейсбуці.
"Дякую всім, хто взяв участь в опитуванні щодо кабінету платника податків.
Ми проаналізували понад 1000 коментарів. Деякі з них колеги з податкової навіть вже взяли в роботу.
Тут, однак, є непростим стратегічне питання. Стратегічно, можна рухатися двома шляхами. Або вкладатися в API, щоб податкові сервіси та інтерфейси розвивали приватні компанії (Taxer, Приват24, Medoc тощо), або намагатися самостійно побудувати гідний сервіс. Будемо думати.
Проводжу з цього приводу зараз голосування в своєму Телеграмі www.t.me/dmytro_dubilet
Нижче наводжу аналіз відповідей, зроблений Vadym Khodak.
50% - UI/UX.
1. Загалом, все погано.
2. Персоналізація під форму діяльності (зайві меню, звіти, календар платежів).
3. Розшифровка податків, підказки в меню.
22% - Функціонал.
1. Можливість міняти/додавати КВЕД, додати довідник КВЕД.
2. Збої/випередження помилок.
3. Пропозиції із звітності, загальної структури, додавання інфо про наявність заборгованості у фіз. осіб.
4. Багато хто пропонує прибрати "договір про Визнання еклектронніх документів" (підписується щоразу після отримання або зміни ЕЦП).
20% - Підтримка
1. Нема онлайн-підтримки.
2. Не працює електронне листування.
3. Повідомлення про оплати, штрафи, звіти, зміни рахунків.
6% - Ключі.
4% - Інфо після оплати не оновлюється онлайн.
3% - Інтегрувати більше платіжних сервісів (зараз EasyPay і Portmone).