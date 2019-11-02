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02.11.19 15:47

На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка

За даними джерела Цензор.НЕТ, на пост заступника генерального прокурора України буде призначено ексзаступник міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Навколо персони Лавренюка зараз тривають гострі публічні дебати. Ціла низка портових операторів публічно виступили проти Лавренюка і звинувачують його в організації корупції на посаді заступника міністра інфраструктури. Серед обвинувачів - ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Однак Лавренюк і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян всі звинувачення заперечують, стверджують, що портові оператори самі замішані в корупційних схемах.

Новий міністр інфарструктури Владислав Криклій вирішив повністю замінити команду в керівництві міністерства. І 31 жовтня Лавренюк заявив про завершення роботи в Міністерстві інфраструктури.

Але очевидно, що аргументи Лавренюка визнаються переконливішими в головному центрі прийняття кадрових рішень - в Офісі президента.

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25 червня президент Володимир Зеленський включив Лавренюка до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Як зазначав у своїй біографії сам Лавренюк, він брав участь у створенні антикорупційного уповноваженого з питань запобігання корупції - у цій структурі в уряді Миколи Азарова працювали і Андрій Богдан, і чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Тому призначення на пост в ОГПУ Лавренюка видається цілком імовірним сценарієм.

Цензор.НЕТ зв'язався з Юрієм Лавренюком із приводу імовірного призначення. Він відповів, що зараз перебуває на відпочинку, коментувати будь-які кадрові рішення не вважає за можливе".

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