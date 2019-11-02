Бутусов: Тактична обстановка біля Петрівського і Богданівки - терміни розведення зриваються

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нагадаю, що Богданівка перебуває під українським контролем підрозділів 128-ї гірсько-штурмової бригади, а Петрівське - під контролем російських окупаційних військ. За планом розведення, так само, як і в 2016 році, наші підрозділи мають відступити приблизно на 1 кілометр, до околиці Богданівки. Однак режим припинення вогню порушується противником щодня.

На ділянці розведення працюють російські снайпери і кулеметники, перестрілки відбуваються щодня. Кулемет, оснащений нічним прицілом, прицільно обстрілює позиції 128-ї бригади щоночі. Оскільки піхота обмежена в застосуванні важкого озброєння, українським бійцям на цій ділянці необхідна підтримка контрснайперскіх підрозділів, підготовлених і оснащених для таких дій.

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Серйозно загострилася обстановка 31 жовтня, коли на південь від зони розведення Петрівське-Богданівка, в районі російського опорного пункту поблизу Білої Кам'янки, було знищено дві машини з російськими військовими.

"Міноборони ДНР" стверджує, що одну з машин знищили бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади ракетою ПТРК.

Однак у соцмережах самі російські найманці пишуть, що насправді обидва підриви сталися на мінах. Крім того, не відкидають, що на своєму ж мінному полі. Як наслідок, двох найманців знищено, трьох поранено, також згоріли обидві машини. Оскільки російське командування заборонило публікацію будь-яких даних про втрати і офіційні розслідування недоступні, цілком ймовірно, що самі російські військові здійснили збройну провокацію, щоб звинуватити українців.

1 і 2 листопада російське командування здійснило серію артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях 128-ї бригади, зокрема із застосуванням 122-мм гаубиць.

Командування 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі цілеспрямовано зриває графік розведення військ. Окупанти продовжують поводитись як господарі на українській землі та продовжують збройні провокації".

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