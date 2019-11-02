Освітній процес в армії має відкинути радянську парадигму, - Грант

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Глен Грант, підполковник Британської армії (у відставці), експерт Українського інституту майбутнього.

"Хоча генерали зробили все, що могли, для стримування Росії (вони зробили багато, безперечно), але на наступному етапі мають відбутися зміни радянської парадигми, радянського способу роботи, які не дозволяють молодим офіцерам рухатися навчальною драбиною.

Тому весь освітній процес повинен змінитися, оскільки це не процес, що генерує довіру. Довіра означає, що можна дати людям шанс на помилку. А радянська централізована система цього не дозволяє. Тому ці зміни потрібні. Через п'ять років ми бачимо, що на шостий рік зміни самі собою не відбудуться. Фактичне безумство - це коли ви щоразу робите те ж, а сподіваєтеся, що станеться щось нове. Тому нам буде потрібна нова парадигма лідерства, новий підхід", - сказав він.

Грант зокрема наголосив на важливості реформування сержантського складу.

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"Коли я свого часу отримав звання майора і сказав про це своїй бабусі, то вона спитала: коли ж я буду сержантом. В її розумінні сержант - це було дуже важливо. І це свідчило про важливість, яку грають сержанти в армії", - розповів експерт.

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За його словами, в ідеальній системі армійського підпорядкування кожен член групи повинен мати повноваження завершити місію навіть в разі загибелі командирів.

Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

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