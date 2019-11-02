Портнов відреагував на заяву "Радіо Свобода" новими погрозами: "Звикайте, нові часи"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму каналі в Telegram.

Напередодні ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", - йдеться в заяві команди.

Портнов відреагував на це в новій замітці: "Звичайно, наступного раз я вчиню ще чіткіше і креативніше, але ключовий сигнал цієї історії - стурбованість про розкриття їхніх особистих даних.

Ну раз є такі думки, то будемо йти на зустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні відомості про причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їх проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна".

Він також закликав "своїх знайомих з аналогічними випадками поділитися своїми напрацюваннями з приводу незаконної діяльності щодо них".

"Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом. Я сформую банк даних про кожного і буду оприлюднювати кожне прізвище, хто б не починав з цього приводу вити", - заявив Портнов.

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